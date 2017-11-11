-  CAM KAPIYI FARK ETMEYİNCE...

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* Sakarya'da koşarak kuaföre girmeye çalışan 16 yaşındaki genç, fark etmediği cam kapıya çarparak yere düştü

11 Kasım 2017 14:59

* Sakarya\'da koşarak kuaföre girmeye çalışan 16 yaşındaki genç, fark etmediği cam kapıya çarparak yere düştü.  O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Zeki GÜNAL  İSTANBUL (DHA)
Sakarya\'da akşam saatlerinde marketten koşarak  arkadaşlarının olduğu kuaföre dönen 16 yaşındaki lise öğrencisi Abdurrahman Özbostan, işyerinin cam kapısını  fark etmedi. Kapının açık olduğunu sanan genç, içeriye girmeye çalışınca cam kapıya çarptı. Yere düşen Özbostan hafif yaralandı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
Arkadaşları ve işyeri sahibi tarafından yerden kaldırılan talihsiz genç,  önce içeriye alındı. Olayı anlatan Özbostan,  \"Markete gitmiştim. Hava da soğuk olduğu için kuaföre doğru koşuyordum.Sizin gördüğünüz şu kapıyı ben görmedim ve cam kapıya çarptım\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
Koşarak gelen gencin cam kapıya çarpması
Yere düşmesi
Arkadaşlarının yardıma koşması
Olayı anlatması
 

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