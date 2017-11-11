-  CAM KAPIYI FARK ETMEYİNCE...

* Sakarya\'da koşarak kuaföre girmeye çalışan 16 yaşındaki genç, fark etmediği cam kapıya çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Zeki GÜNAL İSTANBUL (DHA)

Sakarya\'da akşam saatlerinde marketten koşarak arkadaşlarının olduğu kuaföre dönen 16 yaşındaki lise öğrencisi Abdurrahman Özbostan, işyerinin cam kapısını fark etmedi. Kapının açık olduğunu sanan genç, içeriye girmeye çalışınca cam kapıya çarptı. Yere düşen Özbostan hafif yaralandı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arkadaşları ve işyeri sahibi tarafından yerden kaldırılan talihsiz genç, önce içeriye alındı. Olayı anlatan Özbostan, \"Markete gitmiştim. Hava da soğuk olduğu için kuaföre doğru koşuyordum.Sizin gördüğünüz şu kapıyı ben görmedim ve cam kapıya çarptım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Koşarak gelen gencin cam kapıya çarpması

Yere düşmesi

Arkadaşlarının yardıma koşması

Olayı anlatması

