  BODRUM KATINDAKİ HURDA UÇAK HURDACIYA VERİLDİ, HERKES RAHATLADI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Bir gazetenin promosyon olarak 1989 yılında verdiği ve 28 yıl sonra geçen Mart ayında Avcılar\'daki bir binanın bodrumunda sahipsiz halde bulunan 2 kişilik uçak sonunda hurdacıya verildi. Bina sakinleri sahipsiz uçak enkazından kurtuldukları, bodrum katını kiralayan Erhan Şentürk ise, burayı halı yıkama yeri olarak kullanabileceği için memnun olduğunu söyledi.

Ambarlı Mahallesi\'ndeki bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan bodrum katını kiralamak isteyenler sahibini aradı. Kapısı iple bağlı, zaman zaman evsizlerin kaldığı bodrum katına giren bina sakinleri içeride kime ait olduğunu bilmedikleri 2 kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövde ile kanatları olduğunu görünce şaşırdı. Duyanların da inanamadığı bodrumdaki uçağın bodrum katı ile aynı binadaki işyeri boş dükkan sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.\'Kitfox\' tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor ile ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi. Gövde ve kanatları ayrı bulunan ahşap uçağın sırrı DHA\'nın haberinin yayınlanması ardından çözüldü. Uçağın, Tercüman gazetesinin 28 Haziran 1989\'da Sibel Can\'ın yaptığı çekilişle okurlardan Sacide Yıldız\'a verildiği talihli okurun bunu uçmaya meraklı havacı Birol Yağcı\'ya sattığı ortaya çıktı. Birol Yağcı\'nın,Hezarfen Havaalanı açıldığında uçağı oraya götürdüğü 5-6 defa kaza geçirdiği her seferinde onarıp uçmaya devam ettiği ardından Avcılar\'daki binanın bodrum katında saklandığı ifade edildi.

Bodrumdaki uçak sorunu nedeniyle kiralamayan bodrum katı, bina sakinlerinin aldığı ortak kararla hurda sayılabilecek uçak hurdacıya para isteğinde bulunmadan verildi. Hurdacı, 1.5 saatlik çaba ile kırarak ve sökerek uçağın parçalarını götürdü. Bina sakinleri uçaktan kurtulduklarını, böylece bodrum katının kiralanabileceği için memnun olduklarını anlatırken, burayı halı yıkama yeri olarak kiralayan Erhan Şentürk, “Aylar sonra uçaktan herkes kurtuldu. Burayı temizletiyoruz. Sonunda işyeri olarak kullanacağımız için memnunum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Bodrumda bulunan uçakla ilgili görüntüler (Arşiv)

Bodrum katındaki temizlik görüntüleri

Uçağın nasıl çıkarıldığını anlatan komşu binadakilerden biri

Bodrum katını kiralayan Erhan Şentürk\'ün anlattıkları