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39 bin ton mercimek yüklü gemide GDO şüphesi

İlk alınan numunelerinde GDO değerlerine rastlanan MV Rigel isimli gemi Mersin açıklarında bekletiliyor

15 Mart 2015 01:11

Merkezi Kanada'dan ithal edilen 39 bin ton mercimek yüklü 'MV RIGEL' adlı gemi, GDO'lu ürün taşıdığı şüphesiyle Mersin açıklarında bekletiliyor. İlk alınan numunelerde GDO değerlerine rastlanıldığı için geniş araştırma başlatıldı. Gemi ve mercimeğin akıbetinin gelecek rapora göre şekillenecek.

DHA'nın haberine göre, Kanada'da 'Vitera' Avrupa da ise 'Glecore' adıyla faaliyet gösteren şirket, Liberia bayraklı gemi ile 39 bin ton mercimek yükü ile şubat ayının ilk haftasında Mersin'e geldi.

Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na yapılan ihbarda söz konusu gemide GDO'lu ürün olduğu öne sürüldü. İhbar üzerine söz konusu geminin limana girişine izin verilmeyerek araştırma başlatıldı. 

Bakanlık uzmanları, gemideki ürünlerden numune alarak teste gönderdi. Yapılan ilk testte, ithal mercimek numunesinden GDO bulaşığı çeşitli kanola ve keten tohumu genleri bulundu. Ayrıca aynı üründe, 'IMAZMOX' adlı ilaç kalıntısı da tespit edildi.

Mercimekte insan hayatına büyük zarara verecek birçok unsur olduğu belirlenirken, ihbar nedeniyle gemi yükünü boşaltamayarak raporun sonucu beklenmeye başlandı.

Kanada'da alanında en önemli firmalar arasında yer aldığı ifade edilen firmanın Mersin'de bağlı 7 ayrı ithalatçı firmayla çalıştığı ifade edildi. Firmanın Türkiye'nin bakliyat alanında ünlü birçok firmasına 'ürün' satışı gerçekleştirerek pazara sürdüğü belirtildi.

 

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