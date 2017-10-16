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  BEYOĞLU'NDA 110 BİN DOLARLIK GASP (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda motosikletli kurye, kendisini takip eden motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi

16 Ekim 2017 15:40

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda motosikletli kurye, kendisini takip eden motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi.
Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir döviz bürosuna 110 bin dolar götüren motosikletli kurye, kendisini motosikletle takip eden silahlı 2 kişi tarafından durduruldu. Kuryedeki 110 bin doları alan gaspçılar motosikletle hızla uzaklaştı. Polis kaçan soygunları arıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Gasp edilen kurye
-Döviz bürosu sahibi ile röp.
-Polisin incelemesi

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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