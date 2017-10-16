  BEYOĞLU'NDA 110 BİN DOLARLIK GASP (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda motosikletli kurye, kendisini takip eden motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi.
Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir döviz bürosuna 110 bin dolar götüren motosikletli kurye, kendisini motosikletle takip eden silahlı 2 kişi tarafından durduruldu. Kuryedeki 110 bin doları alan gaspçılar motosikletle hızla uzaklaştı. Polis kaçan soygunları arıyor.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Gasp edilen kurye
-Döviz bürosu sahibi ile röp.
-Polisin incelemesi
DHA FEED