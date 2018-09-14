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- BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

14 Eylül 2018 17:54

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak\'ta dün saat 14.00 sıralarında  silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. \'yi hedef aldı. Aslı Ç.\'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan 5\'inin vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.\'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Aslı Ç. tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
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-Saldırı anı
-Olay yerinden görüntüler
-Kadının fotoğrafı

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