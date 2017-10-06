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- BEYAZIT MEYDANI'NDA İDLİB'TE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI 

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA Beyazıt Meydanı'nda cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, Suriye İdlib'te yaşanan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etti

06 Ekim 2017 19:10

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA
Beyazıt Meydanı\'nda cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, Suriye İdlib\'te yaşanan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etti.  İstanbul\'da Beyazıt Meydanı\'nda saat 13.30 sıralarında toplanan kalabalık, \"İdlib Ölüyor. Susma, Katliama Ortak Olma\" yazılı pankart açtı. Gruptakiler, ABD, Rusya ve İran\'ı protesto eden dövizler ve Arapça yazılı flamalar ile etkinliğe katıldı. 
Gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra yapılan basın açıklamasında \"Suriye Irak ve Arakan\'da kardeşlerimizin kanı oluk oluk akıyor ve dünya sessizce seyrediyor. İdlib\'deki Musul\'daki tüm Irak ve Suriye\'deki kardeşlerimize yardım et Allah\'ım\" diye konuştu. 
Sık sık tekbir getiren grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. 

Görüntü Dökümü 
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-Beyazıt Meydanı\'nda toplananlar
-Gruptan görüntüler
-Açılan pankart
-Gıyabi cenaze namazı kılınması
-Dua edilmesi
-Basın açıklaması
-Flamalar ve dövizler
-Tekbir getirilmesi
-Genel ve detay
 

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