T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - BEŞİKTAŞ'TAN KOREOGRAFİLİ  ANMA

"Bugün Simsiyahız" İstanbul DHA Beşiktaş Kulübü, vefatının 79

10 Kasım 2017 13:34

\"Bugün Simsiyahız\"

İstanbul DHA
Beşiktaş Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi  Mustafa Kemal Atatürk\'ü Vodafone Park\'ta yapılan  saat koreografisiyle andı.
Kulüp personelinin yanı sıra amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK\'nin desteğiyle koreografi hazırlandı.
Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta Atatürk\'ün vefat ettiği saat olan 09.05\'i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi. Kulüp de logosunu karartarak \"Bugün Simsiyahız\" yazısını yayınladı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Kareografiden görüntü
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Simsiyahız" İstanbul DHA Beşiktaş KulübüGaziKemal Atatürk Vodafone ParkKulüpUNIBJKVodafone ParkAtatürkSimsiyahız"Görüntü Dökümü Kareografiden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24