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- BAKAN TÜFENCİ'DEN DOLAR AÇIKLAMASI

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağan üstü olay yok

28 Ekim 2017 14:49

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

“Esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağan üstü olay yok. Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmasında son günlerde yükselen dolar kuruna dikkat çekti. Tüfenkci,  “Son günlerde özellikle dolar üzerinden yürütülen bir takım spekülatif hareketler, bunun bir kısmı yurt dışı bağlantılarıyla, yurt dışındaki gelişmelerle alakalı olsa da, esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağanüstü olay yok. Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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- Tüfenkci\'nin konuşması
- Genel ve detay görüntüler
 

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