- AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA İŞ YERİNİ BÖYLE SOYDULAR

- ARAÇLA İŞ YERİNE GİRMEYE ÇALIŞTILAR, ÇALDIKLARI KASAYI 3. KATTAN ATTILAR..

- HIRSIZLAR İŞ YERLERİNİ SOYMAK İÇİN HER TÜRLÜ YÖNTEMİ DENEDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)

Başakşehir\'de son 20 gün aynı cadde üzerinde çok sayıda iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahintepe Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ondan fazla iş yeri soyuldu. Hırsızlık anları çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri yetkilerden duruma bir çözüm bulmalarını istiyor.

ÇALDIKLARI KASAYI 3.KATTAN AŞAĞI ATTILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah saatlerinde araçlarıyla cadde üzerindeki bir mobilya mağazasına gelen hırsızlar ellerindeki balyozla mağaza camını kırıyor. Hırsızlardan biri mağaza önünde gözcülük yaparken , diğer iki hırsız ise kırdıkları camdan içeri giriyor. 3. katta bulunan ve içerisinde yaklaşık 10 bin lira olan para kasasını alan hırsızlar çaldıkları kasayı camdan aşağı atıyor. Bu sırada elektrik kablolarına çarpan para kasası kabloyu kopartıyor ve elektrikler kesiliyor.

100 BİN LİRALIK GİYSİ ÇALDILAR

Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde de hırsızların hedefi bir giyim mağazası oldu. Kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar dakikalar içinde yüzlerce kıyafeti çalıyor. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan mağaza yetkilisi Mehmet Eşref Şenol, çok sayıda dükkana girildiğini ve yetkilerden yardım istediklerini söyleyerek, \"100 bin liraya yakın zararımız var\" dedi.

ARAÇLA KEPENGİ KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Bir başka kamera görüntüsünde ise araçlarıyla tekel bayi önüne gelen hırsızlar kepengi araçlarıyla kırmaya çalışyor. Sonuç alamayan hırsızlar daha sonra araçlarıyla olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Mağazadan detaylar

-İşyerleri sahipleri ile röp

-Diğer detaylar

