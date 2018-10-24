 - ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN YENİ HAVALİMANINA TAŞINMA 45 SAATTE TAMAMLANACAK



Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı\'na (İYH) 30 Aralık saat 03.00\'de başlayacak taşınma süreci 45 saat sürecek ve Atatürk Havalimanı (AHL) 31 Aralık saat 00.00\'dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın taşınması ve taşınma sonrası İstanbul Atatürk Havalimanı’nın nasıl kullanılacağına ilişkin, DHA\'nın ulaştığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) planlarına göre, taşınma 30 Aralık 2018 saat 03.00\'de başlayacak, 31 Aralık saat 00.00\'da tamamlanacak.

Taşınmaya ayrılan 45 saatlik süre içinde; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) yalnızca base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) seferlerine açık olacak ve AHL ve İYH \"müşterek saatlik azaltılmış kapasite\" ile işletilecek. Bir başka deyişle, AHL ve İYH birlikte saatlik 35 iniş, AHL ve İYH birlikte saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

AHL TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPANIYOR

İstanbul Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00.00’dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafikler tarafından kullanılacak.

Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00.00’dan itibaren slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 31 Aralık 2018 saat 00:00’den sonraki 7 gün içinde, \"ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri\" uygulanacak.

İYH’NİN SAATLİK UÇAK KAPASİTESİ

İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi.

\"Güvenli ve etkin\" bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve \"Yeni Havalimanı / Yeni Hava Sahası\"na uyum sağlanabilmesi amacıyla, 14 Ocak 2019 saat 00.00\'a kadar AHL ve İYH için kapasite azaltımları uygulanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) azaltılmış saatlik kapasite değeri, 31 Aralık 2018 saat 00.00 – 14 Ocak 2019 saat 00.00 zaman aralığında, 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak.

Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenebilecek.

TAŞINMA BOYUNCA İKİ HAVALİMANI KAPASİTESİ

Atatürk Havalimanı\'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı\'na (LTFM) 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde taşınma operasyonu gerçekleşecek. Bu operasyon kapsamında 31 Aralık 2018 saat 00:00 UTC, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi.

Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 28 Ekim ila 30 Aralık 2018 tarihleri süresince, Atatürk Havalimanı’nda (LTBA) \"IST\" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) 31 Aralık 2018 saat 00:00 UTC itibariyle Seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı\'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

Tüm çalışma ve koordinasyonlar bu programa göre gerçekleştirilecek. Taşınma boyunca, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı hava sahası azaltılmış müşterek kapasiteyle (35 iniş-35 kalkış, toplam 70 uçuş/saat) çalışacak.

Atatürk Havalimanı taşınma sırasında uçuşlar:

- 30-31 Aralık tarihlerinde üssü AHL olan taşıyıcıların intikal seferlerine açık olacak.

- 30 Aralık saat 03:00 ile 19:00 arası yalnızca üssü havalimanı olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları’na seferlerine açık olacak.

- 30 Aralık saat 19:00 ile 02:00 arası sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

- 31 Aralık saat 03:00 ile 00:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda taşınma sırasında uçuşlar (yerel saatlere göre):

- 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

- 30 Aralık saat 03:00 ile 31 Aralık saat 14:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

- 31 Aralık saat 14:00 ile 19:00 arasında 5 saat süresince sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

- 31 Aralık saat 19:00 ile 00:00 arasında ise base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) yolculu seferlerine açık olacak (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal).

Görüntü Dökümü:

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-Yeni havalimanının son çekilen havadan görüntüleri

