  ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI: 6 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI (1)

Haber: Serpil KIRKESER /İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davada 6 sanığın tahliyesine karar verildi.
Silivri\'de bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed\'in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmelerine karar verdi. Duruşma 18 Ocak\'a ertelendi. Duruşmalar Bakırköy Adalet Sarayı\'nda görülecek.