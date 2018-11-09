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- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, vücuduna sarılı 5 kilo 358 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı

09 Kasım 2018 18:41

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA
Atatürk Havalimanı\'nda gerçekleştirilen operasyonda, vücuduna sarılı 5 kilo 358 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim\'de, Brezilya\'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul\'a gelen Hollanda uyruklu kadın yolcu N.M.M\'yi (27) takibe aldı. Terminalde durdurulan şüphelinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 5 kilo 358 gram kokain bulundu. Gözaltına alına N.M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü 
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-Hollandılı Kadın yolcunun pasaporttan gelişi 
-Yolcunun üst araması
-Vücuduna sarılı kokain
-Kadının fotoğrafı

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