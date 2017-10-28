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  ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "FT  ISLAND" İZDİHAMI 

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA) Dünya turu konserleri kapsamında Güney Koreli pop-rock grubu Five Treasure Island (F

28 Ekim 2017 21:28

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)
Dünya turu konserleri kapsamında Güney Koreli pop-rock grubu Five Treasure Island (F.T. Island) Türkiye\'ye geldi.
THY\'nin tarifeli seferiyle saat 17:00\'da Paris\'ten İstanbul\'a gelen grubu, hayranları karşıladı. Grubu karşılamaya gelenler Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde izdihama neden oldu. Cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışan hayranları gruba sevgi gösterisinde bulundu. Korumalar ve polis eşliğinde dışarı çıkan grup üyeleri araçlarına kadar yoğun ilgi altında ilerledi.
Hayranı olduğu müzik grubunu karşılamaya gelen Şükran Kara, \"Çok seviyoruz. Takip ediyoruz. Her daim fanlarıyız\" dedi.
Grubun bir başka hayranı ise, \" Biz fan sayfasıyız. 7/24 onları takip edip çeviriyoruz\" diye konuştu.
5 kişiden oluşan F.T. Island 29 Ekim\'de Volskwagen Arena\'da sahne alacak.

Görüntü Dökümü
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-Grubun pasaport geçiş görüntüsü
-Grubun hayranları ile fotoğraf çekilme görüntüsü
-Grubun yürüyüş görüntüsü
-Gruptan genel görüntü
-Fanlarının çığlık görüntüsü
-Grubun korumalar eşliğinde yürüyüş görüntüsü
-Grubun araca biniş görüntüsü 
-Şükran Kaya röp
-Mehtap gül röp
-genel ve detay görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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