- ALMANYA'DAKİ GURBETÇİ ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’Yİ MAKALELERİNDE ANLATTILAR





Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve özel bir şirketin iş birliği ile Almanya’da düzenlenen ‘İlk Makalem’ adlı yarışmada Türkiye’yi anlatan 15 gurbetçi öğrenci Frankfurt’tan İstanbul’a geldi.

GençDes kapsamında yüzlerce proje arasından seçilen ve bakanlıkça tescillenen “İlk Makalem\" projesi Almanya’da okuyan öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi, yaşadıkları ülkeye aidiyet duygularını yüceltmeyi ve içlerindeki yazma yeteneğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Projeye katılan öğrencilerden Türkiye hakkında bir makale yazmaları istendi. Projede dereceye giren 15 öğrenci, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İstanbul’daki turistik ve tarihi yerleri gezecekler. Öğrenciler ayrıca Doğan Hızlan, Ömer Sevinçgül, Ali Ural, Feyza Hepçilingirler, Senai Demirci ve Adnan Özer gibi yazarlarla bir araya gelecek.

İSTANBUL\'DA YOĞUN PROGRAM

Yüzlerce genç arasından en güzel makale yazan İstanbul’a gelmeyi hak kazanan 15 gurbetçi öğrenci Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 11.30’da Frankfurt’tan İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda proje hakkında bilgi veren İmagentur Genel Müdürü Tarık Bayram Gölezlioğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bir proje var. Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin, özellikle yazma potansiyeli olan gençlerin ileride yazar olabilmeleri için bir makale yarışması yaptık. Bu yarışmanın sonucunda 15 gencimizi İstanbul’a getirdik. İstanbul’da ünlü edebiyatçılar, sanatçılar, yazarlarla bir şekilde bir araya gelecekler. Birbirleriyle iletişim kuracaklar. Aynı zamanda iki ayrı büyük yayınevini göreceğiz. Genç yazar arkadaşlarımız bir kitabın nasıl çıktığını başından sonuna kadar canlı olarak görmüş olacaklar\" diye konuştu.



TÜRKİYE’NİN GÜZELLİKLERİNİ ALMANYA’YA ANLATTI

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Mikail Öztürk, “Şuan Tıp okuyorum. Makale yarışmasına katıldım ve İstanbul’da olduğumu için seviniyorum. Türk kültürünün güzelliklerini anlatmaya çalıştım. Türk kültürünü Türkler anlıyorlar zaten ama Türkler dışında Almanlar veya diğer ülkelerden gelen insanların anlayabilmesi için bu güzellikleri anlattım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gurbetçi öğrencilerden görüntüler

-Proje Müdürü açıklamaları

-Öğrenci röportajları

-Detay görüntüler

