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-  ALİ TARAKÇI'YI PARA KARŞILIĞI VURDUKLARINI İTİRAF ETTİLER

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  Esenyurt'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Ali Tarakçı, olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

01 Aralık 2017 19:55

 
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
Esenyurt\'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Ali Tarakçı, olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin poliste verdikleri ifadelerinde olayı para karşılığı yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Diğer iki şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Esenyurt\'ta 11 gün önce meydana gelen olayda gazeteci Ali Tarakçı uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak yaralanmıştı. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Ali Tarakçı\'yı olay sabahı evinde çıktıktan sonra adım adım takip ederek silahlı saldırıda bulunanlarla ilgili operasyonda önce Turgay E. ve Veysel K.\'yı gözaltına almıştı. Turgay E.\'nin evinde yapılan aramada ise 3 adet tabanca ele geçirilmişti. Gazeteci Ali Tarakçı\'yı tabancayla vurduğu tespit edilen Veysel K.\'nın olaydan sonra kullandığı silahı teslim ettiğini söylediği Rahmi Y.\'de aynı gün gözaltına alınmıştı.

ALİ TARAKÇI\'NIN OTOMOBİLİNİN RESMİNİ ATAN 4.ŞÜPHELİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sonucu Rahmi Y.\'nin telefonundan olayı gerçekleştiren diğer iki şüphelinin cep telefonlarına Ali Tarakçı\'nın kullandığı otomobilin resminin atıldığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu bu resmi Rahmi Y.\'nin telefonuna attığı tespit edilen Metin E.\'de yakalandı.

İKİ ŞÜPHELİ OLAYI PARA İÇİN YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde olayı gerçekleştirdilerini itiraf eden Turgay E. ve Veysel K. para için yaptıklarını söyledi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Turgay E. ifadesinde \"Bize otomobilin resmini Rahmi Y. attı. Para karşılığı bu işi yapmak için anlaştık.\" dediği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Rahmi Y. ile Metin E. ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Metin E.\'nin yapılan  telefon incelemesinde Ali Tarakçı\'nın otomobilinin resminin kayıtlı olduğu görüldü.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü önümüzdeki günlerde olayla ilgili yeni gözaltılar olabileceğini belirttiler.

Görüntü Dökümü:
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Şüphelilerin adliyeye sevki
 

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