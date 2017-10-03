-  (aktüel görüntüyle geniş haber)  MARMARAY SEFERLERİNE "KEPÇE" ENGELİ

Haber: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN - İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Marmaray seferleri bir kepçenin elektrik tellerini koparması nedeniyle bir süre yapılamadı.

Marmaray seferleri 14.45\'te durdu. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ayrılıkçeşme\'de kazı çalışması yapan bir kepçenin enerji nakil hattını koparması nedeniyle seferler yapılamadı. Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Marmaray\'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı. Seferler saat 16.00\'dan itibaren Üsküdar aktarmalı olarak başladı.

Görüntü Dökümü:

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-KAZLIÇEŞME, YENİKAPI VE AYRILIKÇEŞME\'DEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Duraklardaki anons

-Bekleyenler

-Güvenlik görevlileri

-Kopan teller

-Seferlerin başlaması

-Tünele girenler

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Tünelde yürüyenler

