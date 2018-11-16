T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (aktüel görüntüyle) CEMAL KAŞIKÇI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE GIYABİ CENAZE NAMAZI

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı

16 Kasım 2018 18:41

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteciler katıldı.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay yaptığı açıklamada, \"Bugün ortada Cemal Kaşıkçı yok ama eminim herkes 45 gün öncesine nazaran bugün Cemal Kaşıkçı\'yı tanıyor. 45 gün önce gerçek anlamda yaşıyordu ama pek yoktu. Bugün ise yaşamıyor olduğu halde, aramızda olmadığı halde maneviyatı, ismi, zikri, bütün fikirleriyle her yanıyla şu anda aramızda\" dedi.
Aktay, \"Sadece cenaze namazı kılacağız. Hiçbir siyasi mesajı yok bu cenazenin. Üzerimizde dini bir farzdır\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü;:
--------
-Toplananlar
-Cenaze namazı
-Açıklamalar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Harun UYANIKDHA Suudi Arabistan BaşkonsolosluğundaCemal KaşıkçıFatih CamiindeCumaAK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay AK PartiMilletvekili Ahmet HamdiTürkArap Medya Derneği TAM Başkanı Turan KışlakçıAK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24