- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİ YANGIN PANİĞİ

* Annesi iş merkezinde mahsur kalan genç kız, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin sağ olduğunu ve yukarıdan el salladığını gören genç kız rahat bir nefes aldı.



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Şişli\'de 17 katlı bir iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Plazada bulunan çalışanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için üst katlardaki odalara sığındı. Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da mahsur kalan kişileri itfaiye sepeti ile kurtardı. Şişli\'de bulunan bir iş merkezinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camdan çıkan alevler nedeniyle binanın üst katları duman altında kaldı. Dumandan etkilenenler üst katlara sığındı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da mahsur kalanları itfaiye sepeti ile kurtardı.

MAHSUR KALAN ANNESİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Annesinin iş merkezinde mahsur kaldığını öğrenen genç kız, koşarak olay yerine geldi. Annesinin bulunduğu kata çıkmak isteyen genç kız itfaiye ekipleri tarafından güçlükle durduruldu. Gözyaşlarına boğulan genç kız, annesin yukarıdan el sallamasıyla rahat bir nefes aldı. İtfaiye sepeti ile bulunduğu kattan aşağıya indirilen kadın, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Sabah işyerine gelen ofis sahibi Halil Karaağaç \"Sabah temizlik görevlimiz kapıyı açtığında elektrik kontaklarından bilgisayarların olduğu bölümden alevlerin çıktığını söyledi.Sevindiğimiz nokta cana zarar gelmedi. Yaralımız yok\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yanan iş merkezi

İş merkezinin camından çıkan alevler

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

İş merkezi önünde toplananlar

Annesinin içeride olduğunu söyleyen genç kızın iş merkezine girmeye çalışması

İtfaiye ekipleri tarafından engellenmesi

Genç kızın gözyaşlarına boğulması

İş merkezinde mahsur kalan kadının üst kattan el sallaması

Mahsur kalan kadının itfaiye sepeti ile kurtarılması

Sepetten inen kadına sarılanlar

Yangının kontrol altına alınması

İşyeri sahibi ile röp.

Genel ve detaylar