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 - AKSARAY'DA OTOBÜS KAZA YAPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Aksaray'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı

08 Kasım 2018 12:55

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Aksaray\'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılıyor.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bir halk otobüsü Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdi. Kaza sonucu tramvay seferleri aksadı. Metro İstanbul\'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır\" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Otobüsün görüntüsü
-Yolda yürüyenler
-Kopan telin görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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