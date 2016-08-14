39 akademisyen tutuklandı

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma kapsamında Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 akademisyenden 8''i savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Dokuz akademisyen tutuklandı. Toplam tutuklanan akademisyen sayısı 38’e yükseldi.

Bianet'in haberine göre, Pamukkale Üniversitesite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Kenan Çoyan ile dekanlar, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler, öğrenim görevlileri, özel kalem müdürü ve hemşirelerinde aralarında bulunduğu 43 kişi 9 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Prof. Yağcı YÖK tarafından açığa alındı.

Prof. Dr. Bağcı, bir gün sonra sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki PAÜ'nün çeşitli birimlerinde görevli diğer 42 akademisyen ise polisteki ifadelerinin ardından önceki gün (Çarşamba) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 30'u tutuklanmıştı. İlk tutuklanan şunlar:

Prof. Dr. Hasan Erken, Prof. Dr. Günfer Turgut, Prof. Dr. Bünyamin Kaptanoğlu, Prof. Dr. Nevzat Karabulut, Prof. Dr. Mustafa Serinken, Prof. Dr. Selahattin Özçelik, Prof. Dr. Recep Kutlubay, Prof. Dr. Uğur Koltuksuz,Prof. Dr. Hasan Kaplan, Prof. Dr. Muzaffer Topçu, Prof. Dr. Ahmet Çetin Can, Prof. Dr. Aziz Polat, Prof. Dr. Osman Kulak, Doç. Dr. Ali İhsan Bozkurt, Doç. Dr. Şerife Akalın, Doç. Dr. Emin Mete,Doç. Dr. Ali Rıza Tarakçılar, Doç. Dr. Ramazan Yağcı, Doç. Dr. Hasalettin Deligöz, Doç. Dr. Kudret Gezer, Doç. Dr. Yılmaz Kıroğlu, Yrd. Doç. Dr.Şevket Civelek, Yrd. Doç. Dr. Kadir Ağladıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nurettin Bilgen, öğretim görevlileri Aksun Akbıyık, Zeki Kasap, hemşireler Ayşe Kaplan, Mine Yanık ve memur Hakan Yörükoğlu tutuklandı.

12 akademisyen ise serbest bırakıldı. Ancak savcılığın talebi üzerine12 kişiden 9'u hakkında daha bugün tutuklama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Genel Sekreter Prof. Dr. Kenan Çoyan, Prof. Dr. Bayram Çırak, Prof. Dr. Ali Keskin, Doç. Dr. Hakan İsmail Sarı, Doç. Dr. Ali Koçyiğit, Doç. Dr. Yasemin Işık Balcı, Yrd. Doç. Dr.Fethullah Kenar ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Erdoğmuş tutuklandı.