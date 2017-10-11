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- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA SESSİZLİK HAKİM

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Türkiye'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından ABD Başkonsolosluğu'nda  sakinlik hakim

11 Ekim 2017 12:46

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından ABD Başkonsolosluğu\'nda  sakinlik hakim. Vize işlemleri için gelenler ise genelde yabancılar. ABD\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya alması nedeniyle vize randevusu olanlar dün başkonsolosluktan geri dönmek zorunda kaldı. Bugün ise randevuların iptal olduğunu öğrenenler başkonsolosluğa gelmezken, yabancıların geldiği görüldü. Onlar da ellerine verilen broşürle geri dönmek zorunda kaldı.
Babasına vize almak için Başkonsolosluğa gelen Özbekistan uyruklu Nadir Han \"Babama vize almak için geldim. Ama vize vermediklerini söylediler. Bize bir kağıt verdiler. Şimdi geri gidiyoruz\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan görüntü
-Başkonsolosluğa gelenlerle röp.
-Konsolosluktan bilgi almaya çalışanlar
-Genel ve detaylar
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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