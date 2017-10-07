 - AAMİR KHAN SULUKULE ORKESTRASI'NA ŞEFLİK YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS , İstanbul / DHA

Hint sinemasının ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Hint sineması müziğinin bir klasiği olan \'Avaramu\' şarkısını çalan Sulukule Sanat Akademisi Orkestrası\'na şeflik yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın davetlisi olarak Türkiye\'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, Fatih\'teki Sulukule Sanat Akademisi\'ni ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Sulukule Sanat Akademisi\'nin yetkilileri ve öğrencileri tarafından karşılanan Khan,

burada yoğun ilgi gördü. Sulukule Sanat Akademisi\'ni gezen Khan, buradaki eğitimler hakkında Başkan Mustafa Demir\'den bilgi aldı.

AVARAMU SÜRPRİZİ

Sulukule Sanat Akademisi\'nin çocuklardan oluşan orkestrasının ders gördüğü sınıfa giren Khan, burada bir süre çalışmaları izledi. Sahneye davet edilen Aamir Khan\'dan orkestranın çalacağı bir esere şeflik yapması istendi. Orkestra, Hint sineması müziği klasiklerinden \'Avaramu\' şarkısını Khan\'ın şefliğinde icra etti.

\"MÜZİK KALPLERİMİZE HUZUR VE MUTLULUK VERMEKTEDİR\"

Orkestradaki öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Hintli yıldız Khan, akademiyle ilgili düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Akademinin çalışmalarından çok etkilendiğini belirten Khan, \"Çalışmalarınızdan dolayı çok memnun oldum. Bu tür çalışmalar keşke benim şehrim Mumbai\'de de olsaydı. Mumbai\'de müziğe ve sanata karşı çok ilgi var fakat böyle bir çalışma yok. Müzik, kalplerimize huzur ve mutluluk vermektedir. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, \"Bu şarkıyı çocuklarımız, dün gece iki, üç saatlik bir çalışma ile bugün sundular. Son derece yetenekli çocuklarımızı alkışlıyoruz. Burada yaklaşık 4 bin öğrencimiz var. Her okula bir orkestra projemiz var. Fatih\'te 25 okulda milli oda orkestramız olacak şekilde çalışmalarımız var\" ifadelerini kullandı.

Akademide eğitim gören öğrenciler ziyaret sırasında yoğun ilgi gösterdikleri Aamir Khan ile bol bol resim çektirdi. Ziyaret yaklaşık 1 siaat sürdü

Görüntü Dökümü

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-Aamir Khan\'ın akademiye gelişi

-Akademinin gezilmesi

-Orkestaranın çalışmalarının izlenmesi

-Aamir Khan\'ın şeflik yapması

-Açıklamalar

-Genel ve detaylar