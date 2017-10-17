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- 6 İLDE FETÖ OPERASYONU  

Haber: Çağatay KENARLI  Kamera: Ozan URAL -  İSTANBUL DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi

17 Ekim 2017 12:48

Haber: Çağatay KENARLI  Kamera: Ozan URAL -  İSTANBUL DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi.
Polis ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanan ve tepe yönetimle irtibatı olduğunu öne sürülen  53 kişiyi takibe aldı. Bir süre şüphelileri takip eden İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Samsun, Aydın ve Balıkesir\'de bulunan toplam 70 adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Görüntü dökümü
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-Hastaneden detay
-Gözaltıların getirilmesi
-Genel ve detaylar

17.10.2017 - 06.57 Haber Kodu : 171017010

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