- 5 YAŞINDAKİ SAHRA'YA EZİYET DAVASINDA KARAR...(1)

- BABA VE SEVGİLİSİNE 8\'ER YIL HAPİS...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fatih\'te 5 yaşındaki kızı Sahra\'ya işkence yaptığı öne sürülen baba İbrahim K. ile birlikte yaşadığı Hatice T\'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, hem baba İbrahim K.\'ye , hem de Hatice T\'ye küçük Sahra\'ya eziyet suçundan 8\'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

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