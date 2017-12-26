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  "YEŞİL YOL" ÇALIŞMASI  İSTİKLAL CADDESİ'NDEN GEÇENLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

* İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor * Bugün tramvay hattına asfalt döküldü; İstiklal Caddesi'ni duman kapladı

26 Aralık 2017 18:38

* İstiklal Caddesi\'nde nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor

* Bugün tramvay hattına asfalt döküldü; İstiklal Caddesi\'ni duman kapladı. 

* İstiklal Caddesi\'nden geçenler  duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün İstiklal Caddesi\'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.
Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik  nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü.  Çalışmalar sırasında  yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. 
Taksim\'de gezenler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Asfalt dökülmesi
-Çevreyi dumanlar kaplaması
-Zor anlar yaşayanlar
-Elleriyle ve kaşkollarıyla burunlarını kapatanlar
-Genel ve detaylar

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