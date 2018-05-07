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 - "DETAY MAXİNET" OPERASYONU: 28 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Bilgisayarlarını açık bırakanlara para kazandırmayı vaad ederek çok sayıda kişiden para toplamak suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Detay Maxinet şirketine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi gözalt

07 Mayıs 2018 18:15

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Bilgisayarlarını açık bırakanlara para kazandırmayı vaad ederek çok sayıda kişiden para toplamak suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Detay Maxinet şirketine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. 
Şirketin Kartal\'da bulunan adresinde arama yapıldığı, burada ele geçirilen çok sayıda digital materyale mahkeme kararı ile el konulduğu, soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı öğrenildi. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ve Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim şirketi hakkında, \"Bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık\" suçundan soruşturma başlatıldı.

ŞİRKETLERİN MERKEZİNE BASKIN YAPILDI
İstanbul merkezli Adana, Mersin, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Ankara ve Bursa\'yı da kapsayan soruşturma kapsamında şirket ile irtibatlı 27 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin de kendiliğinden teslim olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında firari olan 3 kişinin halen arandığı, şirketlerin Kartal\'da bulunan merkezlerinde de arama yapıldığı, ele geçirilen çok sayıda digital materyallere de mahkeme kararı ile el konulduğu kaydedildi. 
 

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