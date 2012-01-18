-31 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri

T24 - Türkiye'nin dün gece en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 31 derece ile Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi oldu. Kayseri kent merkezinde hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 20 derece ölçüldü.



Meteroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi, dün gece eksi 31 derece ile Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi oldu. Boğazlıyan’ı -29 ile Sivas'ın Kangal İlçesi, -27 ile Gemerek İlçesi izledi.



Afyonkarahisar'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24, Kırşehir'de 23, Kahramanmaraş'da 19, Kayseri, Kütahya ve Sivas'ta ise 20 derece oldu.

Su saatleri dondu, aküler boşaldı



Kar yağışının kesilmesi ardından Kayseri ve çevresinde dün gece en düşük hava sıcaklığı kent merkezinde 20 oldu. Pınarbaşı İlçesi’ni kapsayan Uzunyayla kesiminde ise sıfırın altında 25 derece olarak ölçüldü.



Aşırı soğuk nedeniyle bu sabah Kayseri'de birçok evdeki su saati dondu. Araç sürücüleri, akülerinin boşalması nedeniyle araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Dizel araçlarındaki motorin de dondu.