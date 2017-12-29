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- 3 İLÇEDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi

29 Aralık 2017 13:59

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi. 
Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli\'de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 paket satışa hazır toz esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi
-Özel Harekat ekiplerinin binaya girişi 
-Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri 
-Genel ve detaylar 

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