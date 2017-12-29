- 3 İLÇEDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi.
Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli\'de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 paket satışa hazır toz esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi
-Özel Harekat ekiplerinin binaya girişi
-Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri
-Genel ve detaylar