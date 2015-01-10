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Yaşam

-11 derecede '16 yaşındaki teyzesiyle' çöplerden karton topladı

Soğuk havada, teyzesiyle birlikte kağıt toplayan 7 yaşındaki İsa, babasının da kağıt topladığını ve ondan oyuncak araba istediğini belirtti

10 Ocak 2015 13:29

Kayseri’de teyzesi ile birlikte sıfırın altında 11 derecede çöplerdeki kartonları toplayan 7 yaşındaki İsa Davulcu, görenlerin yüreğini sızlattı. Merkez Kocasinan İlçesi Cumhuriyet Meydanı İstasyon Caddesi üzerinde, 16 yaşındaki Hatice Davulcu, gün içerisinde dondurucu soğukta, yol kenarındaki çöpleri karıştırarak atık malzemeler, karton ve kağıt aradı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Doğan Bilmez'in haberine göre, bulduğu kartonları katlayıp yere koyan genç kıza, ağabeyinin oğlu olduğu belirlenen, İsa Davulcu da yardım etti. Teyzesiyle çöpten çıkardığı kartonları, 3 tekerlekli arabanın üstündeki çuvallara taşıyan İsa, daha sonra kendisi de çöp kutularını kontrol ederek atık kağıt bulmaya çalıştı. Gaziosman Paşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Hatice Davulcu, üşüdüklerini ancak, bu işi yapmaya mecbur olduklarını ifade etti.

Soğuk havada, teyzesiyle birlikte kağıt toplayan minik çocuk ise, babasının da kağıt topladığını ve ondan oyuncak araba istediğini belirtti.
 

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