Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Kartal Cezaevi yakınındaki bir taksi durağının önünde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın üzerindeki sır perdesi aralandı. Olayda, kan davası yüzünden yattığı cezaevinden yeni tahliye olan Kemal Aydın\'ın, taksi durağı içinde 17 yaşındaki A.A. tarafından vurularak öldürüldüğü, bu sırada hasımlarının geldiğini düşünen taksi durağı sahibi Hakan E.\'nin de A.A\'yı vurarak öldürdüğü tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Hakan E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KATİLİ BİR BAŞKASI ÖLDÜRMÜŞTÜ

5 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda 2012 yılından bu yana Orhan Aydın adlı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla cezaevinde kalan Kemal Aydın, tahliye edildikten sonra taksiye binmek üzere taksi durağına geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Kemal Aydın hayatını kaybederken, ona ateş eden 17 yaşındaki A.A. bir başka kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

CİNAYETİN AZMETTİRİCİLERİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın üzerindeki esrar perdesi aralandı. Polis önce Kemal Aydın\'ı tabancayla vurarak öldüren A:A\'yı azmettirenlerin peşine düştü. A.A\'yı azmettirmekten amcaları Ercan A. ile Çetin A.\'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ŞÜPHELİ \"BENİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER SANDIM\" DEDİ

Polis, A.A.\'yı öldüren kişinin de yakındaki taksi durağının sahibi Hakan E., olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan şüpheli Hakan E., 17 Aralık tarihinde Şişli\'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin \"Olay günü taksi durağında otururken silah sesleri üzerine dışarı çıktım. Benim de hasımlarım var. Onlar gelip bir saldırı düzenliyor sandım. Elinde silahla gördüğüm kişiye doğru ateş ettim, yere düşünce hızla oradan kaçtım.\" dedi.

Cinayet büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Silahlı kavganın görüntüleri

-Olayla ilgili arşiv görüntü

