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Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

01 Mart 2022 13:18

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Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sahanın 'faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi' şartı aranacak.

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Söz konusu karara sosyal medyadan tepki yağdı:

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Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

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Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

535

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

635

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

735

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

835

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

935

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1035

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1135

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1235

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1335

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1435

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1535

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1635

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1735

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1835

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

1935

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2035

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2135

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2235

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2335

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2435

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2535

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2635

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2735

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2835

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

2935

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

3035

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

3135

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

3235

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

3335

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

3435

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

3535

Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!

zeytinlikzeytinmaden
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