Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
01 Mart 2022 13:18
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Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sahanın 'faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi' şartı aranacak.
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Söz konusu karara sosyal medyadan tepki yağdı:
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Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
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Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
535
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
635
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
735
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
835
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
935
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1035
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1135
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1235
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1335
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1435
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1535
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1635
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1735
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1835
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
1935
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2035
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2135
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2235
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2335
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2435
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2535
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2635
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2735
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2835
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
2935
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
3035
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
3135
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
3235
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
3335
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
3435
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
3535
Zeytinliklerde maden çalışmasına izin verildi, karara tepki yağdı: Zeytinlikleri yok edince maden mi yiyeceksiniz; giderayak talan!
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