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Zekî görünmek için başvurulan sahte davranışlar

05 Temmuz 2013 18:05

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Ünlü birisinden alıntı yaparken bunu kendi düşünceleriymiş gibi göstermek

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şarap konusunda 'engin bilgilere' sahipmiş gibi davranmak

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Plajlarda 'ciddi' konulu kitaplar okumak

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Numarasız bile olsa gözlük takmak

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Bağıra bağıra politika ve siyaset hakkında konuşmak

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Sık sık sanat galerisine gidiyormuş imajı çizmek

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Zekice yazılmış ya da gündeme ilişkin bir tweeti re-tweet yapmak

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Zekice yazılmış bir makaleyi facebookta paylaşmak

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Başta Shakespeare olmak üzere, ünlü yazarlardan ve felsefecilerden alıntı yapmak

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Toplu taşıma araçlarında 'ciddi' magazin dergi okumak

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Operayla çok ilgili gibi davranmak

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Caz veya klasik müzikten hoşlanıyormuş gibi yapmak

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