Zekî görünmek için başvurulan sahte davranışlar
05 Temmuz 2013 18:05
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Ünlü birisinden alıntı yaparken bunu kendi düşünceleriymiş gibi göstermek
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şarap konusunda 'engin bilgilere' sahipmiş gibi davranmak
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Plajlarda 'ciddi' konulu kitaplar okumak
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Numarasız bile olsa gözlük takmak
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Bağıra bağıra politika ve siyaset hakkında konuşmak
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Sık sık sanat galerisine gidiyormuş imajı çizmek
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Zekice yazılmış ya da gündeme ilişkin bir tweeti re-tweet yapmak
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Zekice yazılmış bir makaleyi facebookta paylaşmak
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Başta Shakespeare olmak üzere, ünlü yazarlardan ve felsefecilerden alıntı yapmak
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Toplu taşıma araçlarında 'ciddi' magazin dergi okumak
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Operayla çok ilgili gibi davranmak
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Caz veya klasik müzikten hoşlanıyormuş gibi yapmak
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