Yılkı atının ayağı kırıldı, diğer atlar veteriner gelene kadar başında bekledi
18 Ağustos 2021 13:04
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Ardahan Göle'de ayağı kırılan yılkı atı yere yığıldı. Diğer yılkı atları veteriner gelene kadar başında bekledi.
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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm Köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı.
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Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.
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At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti. (DHA)