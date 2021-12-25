Yılbaşını evde meyve ve kuruyemişle kutlamanın maliyeti 400 lira!
25 Aralık 2021 11:07
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Yılbaşını evde, aile içinde kutlamak isteyenlerce 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Evde meyve ve kuruyemişle yeni yılı karşılamak isteyenlerin cebinden bu yıl ortalama 400 lira çıkacak.
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4 kişilik aile, her meyveden birer kilo alması halinde, bu yılbaşı en az 100 lira harcayacak.
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Meyvenin yanı sıra kuruyemiş de tercih edenlerin ayıracağı bütçe ise en az 3 katı olacak. Son zamlardan sonra fiyatı artan kuruyemiş çeşitlerinden 300'er gram alınması halinde ödenecek minimum tutar 300 lirayı buluyor.
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Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz, semt pazarlarının fiyat açısından daha uygun olduğunu söyledi. Her geçen gün rakamların değiştiğini de belirten Öz, pazardaki ürünlerin kilogram olarak fiyatlarını sıraladı. Meyveye kestanenin de eklenmesi halinde en az 100 liranın cepten çıkacağını kaydeden Öz, "Geçen yılbaşı en az yarı fiyatına yeni yılı karşılardı vatandaşımız. Geçen yılbaşında nar 6-7 liraydı, bu yıl 15 lira. Bu yılbaşı en az yüzde 50 zamlı karşılanacak” diye konuştu.
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30 yıldır semt pazarında meyve satışı yapan Gültekin Güler, her meyveden 1’er kilo alınmasının çok zor olduğunu söyledi. Almayı düşünenlere, en az 100 lira ile pazara gelmeleri tavsiyesinde bulunan Güler, "Aldığımız ürünü satamıyoruz. Gittiğimizde biz de alamıyoruz. Portakal satıyorum. 3 kilosu 10 lira. Sabahtan bu yana 250 liralık ancak satmışımdır” dedi.
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Pazarcı esnafından Mehmet Siraç da pazardaki ürünlerin fiyatının normal olduğunu, her bütçeye göre ürün bulunabileceğini söyledi.
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Kent merkezinde şubeleri bulunan kuru yemişçi Ziya Gürbüz, fiyatların bu yıl cep yaktığını söyledi. Meyveye göre 3 kat daha bütçe gerektiğini kaydeden Gürbüz, "Bu yıl 4-5 kişilik aile için kuru yemiş sıkıntılı bir durum. En az cepten 300 lira çıkar, diye düşünüyorum. Bu yılbaşında hareketlilik beklemiyorum. Sattığımız ürünün yerine yenisini koymak için daha yüksek fiyatlar ödüyoruz” diye konuştu. Geçen yılbaşı fiyatların daha düşük olduğunu kaydeden Gürbüz, kuruyemiş almak isteyenlerin anca gramla alışveriş yaptığını kaydetti. (DHA)