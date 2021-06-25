Yiğit Marcus Aral, eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemeğe çıkan Kerem Kamışlı'yı denize attı!
25 Haziran 2021 12:46
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Yiğit Marcus Aral, eski kız arkadaşı Şevval Şahin ile yemeğe çıkan Kerem Kamışlı'yı denize attı.
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Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.
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Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edilirken, önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.
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Bunu öğrenen Aral da mekana gelirken, Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı. Mekan çalışanlarının yardımıyla denizden çıkarılan Kamışlı'nın o anları sosyal medyadan paylaşıldı.
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Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde, "Ne oldu, denize mi düştün" dediği duyuluyor.
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Şahin ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullamıştı.