Yeni yılda desteğini kesiyor; işte WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri
Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın yeni yılda desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu.
31 Aralık 2020 10:30
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Yeni yılda desteğini kesiyor; işte WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri | Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın yeni yılda desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu.
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WhatsApp, 2021'de bazı telefon modellerinde kullanılamayacak.
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Güncellenen destek sayfasına göre, iOS 9'un altındaki iPhone modelleri artık WhatsApp uygulamasından yararlanamayacak. Bu nedenle iOS 9'dan daha eski bir sürüme sahip telefonların yeni yılda güncellenmesi gerekecek.
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iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi modellerde yapılacak iOS 9 güncellemesi ile uygulama kullanılabilecek.
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Diğer yandan iPhone 4S öncesi modellerin iOS 9 desteğine sahip olmaması nedeniyle, bu modellere sahip kullanıcılar 2021'de WhatsApp kullanamayacak.
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Android işletim sistemine sahip HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 modelleri de yeni yıl ile birlikte WhatsApp'tan mahrum kalacak.