Yedi yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal, Hükümsüz dizisi kadrosundan ayrıldı
13 Aralık 2020 10:54
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Yedi yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal, rol alacağı Hükümsüz dizisinden ayrıldı.
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Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı Hükümsüz dizisinin kadrosundan ayrıldı.
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Milliyet'ten Umur Ünver'in haberine göre, 41 yaşındaki oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Exxen' isimli platformda yayınlanması planlanan yapımın senaryosunda birkaç değişiklik yapılmasını istedi.
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Özgü Namal'ın isteği, yapımcı Uslu tarafından geri çevrildi. Pandemi sebebiyle daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e alındı.
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Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek, projeden affını istedi.
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İki tarafın anlaşması sonucu Özgü Namal, Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosundan ayrıldı.
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Yapım şirketinin, Namal'ın yerine Hande Soral veya Sedef Avcı'ya teklif götüreceği öğrenildi.