Yaz aylarında sağlıklı beslenme için 10 altın kural!
Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Ayda Erken, yaz aylarında sağlıklı beslenme için 10 altın kuralı anlattı.
05 Temmuz 2021 10:54
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Yaz aylarında terlemeyi de göz önünde bulundurduğumuzda 3-3,5 litre civarında sıvı tüketmemiz gerekir. Hiçbir sıvı suyun yerini alamaz. Gün içinde bol miktarda içilen çay ve kahveyi su tüketimi listesinden çıkartın. Eğer yeterli derecede su içmezseniz kafeinli içecekler nedeni ile de vücudunuzda sıvı kaybı olacaktır. Asitli içecekler yerine; süt, ayran, bitki ve meyve çayları tercih edin.
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Tuz tüketiminizi günlük 5 gramdan fazla olmayacak şekilde ayarlamalısınız.
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Porsiyonlarınızı küçülterek en erken 2 saat aralıklar ile beslenin.
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Besinleri yağda kızartmak yerine fırında, ızgara veya haşlama olarak tercih edin.
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Hamur tatlıları yerine dondurma tercih edin.
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Havanın serinlediği saatlerde fiziksel aktivitenizi artırın.
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Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Günde bir kez uyuyun. Uyku, 6 saatten az, 8 saatten çok olmamalı.
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Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı geciktirmeden ilk 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Kahvaltıdan 3 saat sonra küçük bir ara öğün alın ve ara öğünden 2 saat sonra da öğle yemeğinizi yemeye çalışın, öğle yemeğinden sonra 4 saat hiçbir şey yemeyin. 4 saatin bitiminde yine küçük bir ara öğün alıp 2 saat sonra da akşam yemeğinizi yiyin. Böylelikle “azar - azar sık - sık yemek” denilen alışkanlığı düzenlemiş ve metabolizmanızın daha düzenli çalışmasını sağlamış olursunuz.
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Yemeklerinizi yavaş - yavaş ve iyi çiğneyerek (her lokmayı en az 15 kez) yiyin. Küçük lokmalar alın. Acele etmeyin.
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Fiziksel aktivitenizi arttırdığınız zaman belirli miktarda kalori (enerji) harcarsınız. Ancak her gün yapacağınız 30 dakika egzersizin kilo kaybına veya bunun devamlılığına yararı için beslenme düzeninize ve yediğiniz porsiyon miktarına da dikkat etmeniz gerekir. Yaşam boyu yapacağınız fiziksel aktiviteyi seçmelisiniz.