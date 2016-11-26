WhatsApp kullanıcılarına yeni bir kolaylık
26 Kasım 2016 00:02
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WhatsApp son zamanlarda yeni özelliklerle adından sıkça söz ettiriyor.
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GIF desteği, görüntülü arama derken son olarak kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir özellik daha devreye giriyor.
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Bilindiği gibi şimdiye kadar WhatsApp‘tan gönderilen videoları izlemek için indirmek şarttı. Ancak mobil internet kullanırken bu içerikleri yüklemek oldukça uzun zaman alıyor.
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Yeni güncelleme ile birlikte bu zorunluluk ortadan kalkacak. Artık videoları indirmeden, sadece üzerine tıklayarak seyretmek mümkün olacak.
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Eğer telefonunuz otomatik yükleme yapmak üzere ayarlanmışsa bu işlem yine gerçekleşecek.
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Otomatik indirme kapalıyken olur da izlediğiniz bir videoyu beğenir ve saklamak isterseniz kenardaki yükleme butonuna basmanız yeterli olacak.
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WhatsApp normalde yeni özellikler ekleme konusunda oldukça yavaş olmasıyla tanınıyor.
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Ancak son birkaç aydır yapılan güncellemeler yenilikçi yönleriyle dikkat çekiyor.
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yakın zamanda bu unvanı kaptıracak gibi görünmüyor. Kaynak: LOG
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