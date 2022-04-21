WhatsApp paralı mı olacak?

Yakında kullanıma sunulması planlanan 'topluluklar' altyapısıyla birlikte WhatsApp'a bir dizi yeni özellik eklenecek.
25
WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.
35
WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.
45
WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor
55
WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.