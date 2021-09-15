WhatsApp, "çoklu cihaz desteğini" Türkiye'de kullanıma soktu
15 Eylül 2021 13:00
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WhatsApp'ın uzun süredir beklenen çoklu cihaz desteği geçtiğimiz haftalarda belirli bölgeler için kullanıma sunulmuştu. ShiftDelete'in haberine göre, son güncellemeyle artık Türkiye'deki kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek.
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Bugün itibarıyla Türkiye'de bu özellik kullanıma sunuldu. Böylece kullanıcılar artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek.
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WhatsApp üzerinden birisiyle konuşmanız için web tarayıcısından da yararlanılabiliyor. Son güncellemeyle kullanıcıya daha fazla kolaylık sunuyor. Önceden telefonun interneti kapalı olduğunda bilgisayar üzerinden anlık mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanmıyordu.
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Yeni güncellemeyle kullanıcılar telefonlarını bilgisayarlarıyla eşleştirerek bağlantıda kalabiliyor. Bunun yanı sıra uygulama artık mesajları direkt bilgisayara indirerek yine bağlantı kesilmesi gibi durumlara imkan vermiyor.
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Çoklu cihaz desteğine göre WhatsApp uygulaması aynı anda en fazla 4 ikincil cihaza kadar kullanılabiliyor.
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WhatsApp hesabının kaydedilmesi ve kullanılacak yeni cihazların telefona bağlanması gerekiyor.
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Akıllı telefon 14 günden fazla kullanılmazsa bağlı cihazların bağlantısı etkisiz hale geliyor.