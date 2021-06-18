Victoria's Secret'ın yeni melekleri belli oldu

Amerikan iç giyim markası Victoria's Secret, radikal bir değişikliğe giderek modellerini 'başarılı kadınlar'dan seçti
18 Haziran 2021 18:18
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Daha önce ürünlerinin yüzü olarak uzun boylu ve sıfır beden mankenler tercih eden marka, ‘olumlu değişimi teşvik etmek için ortak bir tutkuyu paylaşan başarılı kadınlar’ olarak nitelediği yedi yeni marka yüzünü tanıttı.
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MEGAN RAPİNOE ABD milli takımının yanı sıra Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından OL Reign'ın kaptanı olan ABD’lir profesyonel futbolcu Megan Rapinoe, kadınların maaş eşitliğini en çok savunan kişilerin başında gelirken eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığıyla tanınıyor.
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VALENTİNA SAMPAİO 1996 yılında doğan trans model Valentina Sampaio, daha önce de dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans kadın olmuştu.
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ADUT AKECH Güney Sudan doğumlu, Avustralya vatandaşı manken Adut Akech, İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın en iyi modeli seçilmişti. Gecede konuşma yapan Akech, moda endüstrisinde güzellik kalıplarının yıkılmaya başladığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.
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PRİYANKA CHOPRA JONAS 39 yaşındaki Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu, şarkıcı ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi. Bollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri olan Chopra, Hindistan'da en popüler ünlülerden biri durumunda.
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AMANDA DE CADENET 1972 doğumlu İngiliz Amanda de Cadenet, fotoğrafçılık ve yazarlık kariyerine devam ederken, aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Bir döneme damga vuran Duran Duran grubunun üyelerinden John Taylor'ın eski eşi olan Amanda de Cadenet, kısa süre önce piyasaya çıkan It's Messy; Essays on Boys, Boobs, and Badass Women ile dünya çapında bir üne ulaştı.
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EİLEEN GU Amerikalı bir baba ve Çinli bir anneden Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen ve 2019'dan bu yana Çin için serbest stil kayak yarışmacısı olan Gu, FIS Freeski Dünya Şampiyonasında iki altın kazanan ilk serbest kayakçı olarak tarihe geçti.
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PALOMA ELSESSER 29 yaşındaki Paloma Kai Shockley Elsesser, büyük beden modelliği yapıyor. İngiltere doğumlu İsviçreli-Amerikalı model, bir sokak giyim mağazasında çalışmaya başladığı sırada açtığı Instagram hesabıyla tanınırlığını artırdı. Instagram’da sıfır bedeni yücelten, basmakalıp görünümlerin kabul gördüğü, gerçekçilikten uzak ve sadece bazı kadınların temsil edildiği moda anlayışına karşı ‘savaş başlatan’ Elsesser, birçok kişi tarafından idol olarak görülmeye başlandı.(NTV)