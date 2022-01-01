Vedat Milor’dan tavsiye: 2021’de tattığım unutulmaz yemekler
01 Ocak 2022 08:57
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Vedat Milor’dan tavsiye: 2021’de tattığım unutulmaz yemekler
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Gastronomi yazarı Vedat Milor, Hürriyet’teki köşesinde 2021’de tattığı unutulmaz yemekleri sıraladı. Milor, “Hem Delicatessen’de hem Foxy’de yemekler belli bir düzeyin altına düşmüyor; çaba gösterildiği belli. Delicatessen’de yediğim manda sucuğu ve eski kaşarlı tost hayal kırıklığı yaratmadı, brownie’yi de beğendim. Foxy’nin kaz terini erik turşusuyla sunması hoş bir sürprizdi ama balık yumurtalı spaghetti beklentimin altındaydı” diye yazdı. Milor’un köşesinde yer verdiği yemeklerden bazıları şöyle:
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“Delicatessen’e öğlen gittik. Servis iyiydi. Espresso, anasonlu biscotti ve beyaz çikolatalı brownie’yi beğendim.”
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“Akşam yemeği için Foxy’ye gittik, zevk aldık. Yediklerimiz arasında en basit olanlar en çok hoşumuza gidenler oldu. Bunlardan biri, Antalya’da yetişen padron biberiydi. İspanya’da birçok tapas barda ısmarladığım bu biber bizim toprakta da iyi sonuç veriyor. Özellikle birayla da çok iyi gidiyor.”
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“Kırma yeşil zeytin ve Antakya sürk peynirli salatayı ben de beğendim, arkadaşım da.”