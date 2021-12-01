Van Gölü’nde endişelendiren manzara; son yılların en büyük çekilmesi yaşandı, yeni adacıklar oluştu
Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü’nde kuraklığa bağlı olarak sular çekilince, irili ufaklı yeni adacıklar ortaya çıktı.
01 Aralık 2021 12:49
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Van Gölü’nde endişelendiren manzara; son yılların en büyük çekilmesi yaşandı, yeni adacıklar oluştu
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Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle son yılların en büyük çekilmesi yaşandı. Yağışlar geçen yıllara oranla azalıp, sıcaklık ve buharlaşma artınca Van Gölü’nün su seviyesi düştü. Çekilmenin yaşandığı bölgelerde adacıklar oluştu.
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Van Gölü’nde endişelendiren manzara; son yılların en büyük çekilmesi yaşandı, yeni adacıklar oluştu
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde görev yapan Bülent Menteşe, bu yıl Van Gölü'nde çekilmenin çok fazla olduğunu söyledi.
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Menteşe, "Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi gündemde. Üniversitedeki hocalarımızın da aslında kuraklığın Covit-19’dan daha tehlikeli olduğu yönünde açıklamaları var. Seviyenin düşmesiyle birlikte Van Gölü'nde adacıklar oluşuyor. Burası öğrencilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nde yürüyormuş gibi bir görsel şölen oluyor. Tabi görsel şölen desek de bu dramatik ve üzücü bir durum. Temennimiz bu kışın göl seviyesinin yükselecek kadar yağış almasıdır” dedi.
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Bu noktalardan biri olan Van YYÜ sahilinde öğrenciler, sığ suda yürüyerek yaklaşık 200 metre açığa gitti. Öğrenciler burada fotoğraf çektirdi.
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Van YYÜ Kamu Yönetimi 4'üncü sınıf öğrencisi İslam Cindioğlu ise gölde adacıkların oluştuğunu belirterek, "Bir yandan güzel bir manzara fakat gölün, balıkların ve hayvanların geleceği için sıkıntı teşkil ediyor" diye konuştu. (DHA)
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Van Gölü’nde endişelendiren manzara; son yılların en büyük çekilmesi yaşandı, yeni adacıklar oluştu
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Van Gölü’nde endişelendiren manzara; son yılların en büyük çekilmesi yaşandı, yeni adacıklar oluştu
1010
Van Gölü’nde endişelendiren manzara; son yılların en büyük çekilmesi yaşandı, yeni adacıklar oluştu