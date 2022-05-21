Üstüne yapılan gecekondu, Roma döneminden kalma tarihi sarnıcı tehdit ediyor
İzmit'te, Roma döneminde şehrin su ihtiyacını karşılayan, 1987'de Kocaeli Anıtlar Kurulu'nca tescillenen ve üzerinde gecekondu bulunan İn Bayırı Sarnıcı, bakımsızlık ve mevsimsel şartlardan yok olmaya yüz tuttu.
21 Mayıs 2022 10:40
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Roma döneminde yapılan 2'nci en büyük su kemeri olma özelliği taşıyan ve 22 kilometre uzaklıktaki Paşasuyu'ndan toplam 21 su kemeri birleştirilerek inşa edilen su kanalının büyük kısmında zamana bağlı tahribat oldu.
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Çarpık kentleşme içinde, geçmiş yıllarda üzerine inşa edilen gecekonduyla varlığını sürdüren İn Bayırı Sarnıcı, bakımsızlık ve çarpık yapılaşma tehdidi altında yok olmayı bekliyor.
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Şu an atıl durumda bulunan ve madde bağımlılarının mesken haline getirdiği sarnıcın etrafı, mahallelinin şikayeti üzerine, belediye ekipleri tarafından demir saclarla kapatıldı.
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İçeri giriş ve çıkışın kısıtlandığı sarnıcın duvarlarının yıkılmak üzere olduğu ve bakımsızlıktan bitkilerle örtüldüğü görüldü.
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Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, "Bu tür yapıların kazandırılması için çevre düzenlemesi yapılması, üstündeki yapıların kaldırılması lazım. Ziyaret alanına dönüştürülmeli. İzmit’in böyle bir potansiyeli var" dedi.
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Bu yapıların hem kent hem de insanlık tarihi açısından son derece kıymetli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, "Bu tür yapılarda zamanla rüzgar erozyonuyla yağmur erozyonuyla soğuk ve sıcak havanın etkisiyle parçalanmalar başlayacaktır. Görüldüğü kadarıyla üzerinde bir gecekondu var. Çok ağır olmayabilir bu yapı sarnıç için ama bir yer sarsıntısı onu yıkmaya neden olabilir." diye konuştu.
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Üstüne yapılan gecekondu, Roma döneminden kalma tarihi sarnıcı tehdit ediyor
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Üstüne yapılan gecekondu, Roma döneminden kalma tarihi sarnıcı tehdit ediyor