Ünlülerin lüks zevkleri
04 Eylül 2015 17:20
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Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen, 17,1 trilyon dolarlık servetiyle, değeri tahmin edilemeyen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş jetleri koleksiyonu yapıyor.
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Paris Hilton'un 6 köpeği için 325 bin dolarlık bir köpekevi bulunuyor.
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2011 yılında 24 ayar altınla iPhone kaplatan eski Spice Girls üyesi, telefon için 33 bin dolar ödedi.
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Jay-Z ve Beyonce'un kızları Blue Ivy'ye 2011 yılında Swarovski kristalleriyle kaplı bir banyo küveti hediye edildi. Küvetin 5 bin 200 dolara mal olduğu belirtiliyor.
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Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage 2007'de bir müzayedede tiranozor kafatasına 276 bin dolar ödedi.
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Lady Gaga olarak tanınan Stefani Germanotta, doğaüstü güçlere inandığı için 50 bin dolarlık hayalet dedektörü satın aldı.
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Emlak zengini Donald Trump'ın 100 milyon dolar değerinde altın muslukları olan, soyadının altın harflerle yazılı olduğu, süet tavan kaplamalı bir Boeing 757 özel jeti bulunuyor.
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Amerikalı pop şarkıcısı Kesha, yüzündeki ve vücudundaki parıltılı malzemeler için her ay binlerce dolar harcıyor.
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Charlize Theron, 100 bin dolar değerinde bin beş yüz pırlanta işlemeli bir The Lana Marks Cleopatra markalı el çantası satın aldı.
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Şarkıcı Celine Dion, performansı sırasında kullanılacak nemlendirme aleti için 2 milyon dolar harcadı.
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