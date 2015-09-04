T24 LogoT24 Logo

Ünlülerin lüks zevkleri

04 Eylül 2015 17:20

110

Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen, 17,1 trilyon dolarlık servetiyle, değeri tahmin edilemeyen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş jetleri koleksiyonu yapıyor.

210

Paris Hilton'un 6 köpeği için 325 bin dolarlık bir köpekevi bulunuyor.

310

2011 yılında 24 ayar altınla iPhone kaplatan eski Spice Girls üyesi, telefon için 33 bin dolar ödedi.

410

Jay-Z ve Beyonce'un kızları Blue Ivy'ye 2011 yılında Swarovski kristalleriyle kaplı bir banyo küveti hediye edildi. Küvetin 5 bin 200 dolara mal olduğu belirtiliyor.

510

Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage 2007'de bir müzayedede tiranozor kafatasına 276 bin dolar ödedi.

610

Lady Gaga olarak tanınan Stefani Germanotta, doğaüstü güçlere inandığı için 50 bin dolarlık hayalet dedektörü satın aldı.

710

Emlak zengini Donald Trump'ın 100 milyon dolar değerinde altın muslukları olan, soyadının altın harflerle yazılı olduğu, süet tavan kaplamalı bir Boeing 757 özel jeti bulunuyor.

810

Amerikalı pop şarkıcısı Kesha, yüzündeki ve vücudundaki parıltılı malzemeler için her ay binlerce dolar harcıyor.

910

Charlize Theron, 100 bin dolar değerinde bin beş yüz pırlanta işlemeli bir The Lana Marks Cleopatra markalı el çantası satın aldı.

1010

Şarkıcı Celine Dion, performansı sırasında kullanılacak nemlendirme aleti için 2 milyon dolar harcadı.

ETİKETLER

ünlülerharcamazenginlikPaul AllenParis HiltonVictoria BeckhamBeyonceNicolas CageLady GagaDonald TrumpKeshaCeline DionCharlize Theron
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24