Ünlülere ait markalar ve kazançları
Dünya çapında tanınan ünlülerden bazıları, modadan eğlenceye, kozmetikten güzelliğe farklı sektörlerde kurdukları şirketlerle büyük başarılar elde ediyor
01 Ekim 2020 12:22
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Ünlülere ait markalar ve kazançları
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Jay Z - Tidal (Eğlence) - Kazancı: 147 milyon 600 bin dolar
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Rihanna - X Fenty (Moda) - Kazancı: 150 milyon dolar
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Kylie Jenner - Kylie Cosmetics (Güzellik) - Kazancı: 177 milyon dolar
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Kate Hudson - Fabletics (Moda) - Kazancı: 300 milyon dolar
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Jessica Alba - Honest Company (Güzellik) - Kazancı: 380 milyon 900 bin dolar
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Rihanna Fenty - (Moda evi) - Kazancı: 387 milyon 600 bin dolar
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Rihanna - Fenty Beauty (Güzellik) - Kazancı: 570 milyon dolar
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Jessica Simpson - The Jessica Simpson Collection (Moda) - Kazancı: 1 milyar dolar
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Kanye West - Yeezy (Moda) - Kazancı: 1 milyar 300 milyon dolar
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Dr. Dre - Beats Electronics (Eğlence) - Kazancı: 1 milyar 500 milyon dolar
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