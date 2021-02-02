Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
Öğrencilerin gözaltına alınmasına ve sürece pek çok vatandaşın yanı sıra ünlü isimler de tepki gösterdi.
02 Şubat 2021 07:49
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
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Boğaziçi Üniversitesi'nde eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanmasıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi'nde dün okulun Güney Kampüs'e yüzlerce polis girdi. Polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, “Aşağı bak, toplu gezmek yok” diyerek gözaltına almasının ardından sosyal medyada #AşağıBakmayacağız etiketi ilk sıralarda yer aldı.
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Sinema ve dizi oyuncuları Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu ile şarkıcı Derya Köroğlu da dahil sosyal medyadan pek çok ünlü isim paylaşımlarla Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan polis müdahalesi ile gözaltılara tepki gösterdi.
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız
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Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız