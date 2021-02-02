T24 LogoT24 Logo

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

Öğrencilerin gözaltına alınmasına ve sürece pek çok vatandaşın yanı sıra ünlü isimler de tepki gösterdi.

02 Şubat 2021 07:49

120

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

220

Boğaziçi Üniversitesi'nde eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanmasıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi'nde dün okulun Güney Kampüs'e yüzlerce polis girdi. Polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, “Aşağı bak, toplu gezmek yok” diyerek gözaltına almasının ardından sosyal medyada #AşağıBakmayacağız etiketi ilk sıralarda yer aldı.

320

Sinema ve dizi oyuncuları Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu ile şarkıcı Derya Köroğlu da dahil sosyal medyadan pek çok ünlü isim paylaşımlarla Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan polis müdahalesi ile gözaltılara tepki gösterdi.

420

520

620

720

820

920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

1620

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

1720

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

1820

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

1920

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

2020

Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız

boğaziçi üniversitesihaberAşağıBakmayacağızsosyal medyaöğrencidestekmelih bulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24