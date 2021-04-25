Uluslararası Uzay İstasyonu, 10 yıl sonra en kalabalık günlerini yaşıyor
Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 4 astronotunu taşıyan “Crew Dragon” mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasıyla birlikte uzaydaki astronot sayısı 11’e yükseldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yıllar sonra en kalabalık ekip oldu.
25 Nisan 2021 13:45
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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 4 astronotunu taşıyan “Crew Dragon” mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasıyla birlikte uzaydaki astronot sayısı 11’e yükseldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yıllar sonra en kalabalık ekip oldu.
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On yıl aradan sonra en kalabalık nüfusa ulaşan uzayda fotoğraf çektiren 11 mürettebat ile ilgili konuşan Japon Uzay Ajansı Başkanı Hiroshi Yamakawa, Covid salgınına atıfta bulunarak, "Buradaki kalabalığın dünyadaki bu zor durumda, hepimiz için cesaret ve umut getirdiğine inanıyorum" dedi.
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SpaceX'in 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiği, geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan mekiğin, Hint Okyanusu'nun 420 kilometre yukarısındaki yörüngedeki mevziye bağımsız bir şekilde yerleştiği bildirildi. ABD, Fransa ve Japonya’yı temsil eden astronotların uzay istasyonunda 6 ay kalacakları belirtilirken Uzay istasyonu komutanı Shannon Walker, 4 astronota, geldikleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
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Kasım 2020'de Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatı ile uzaya göndermişti. "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaşmıştı. 2020 Mayıs’ta da 3 astronot uzaya gitmişti.
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Uzay'daki en kalabalık nüfus ise 13 kişi ile 2011 yılında olmuştu.