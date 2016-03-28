Ülkelerin ordularındaki 26 özel birlik
28 Mart 2016 15:10
126
1. Norveç- MJK Özel Kuvvetleri
426
4. SAT Komandoları, Türkiye
526
5. Tanzanya Özel Kuvvetleri
626
6. Hollanda Özel Kuvvetleri
726
7. Shayetet 13, Israil Özel Kuvvetleri
826
8. Kampfschwimmer, Almanya Deniz Komandoları
926
9. Spetsnaz, Rus Özel Kuvvetleri
1026
10. Irak Özel Kuvvetleri
1126
11. Jagdkommando, Avusturya Özel Kuvvetleri
1226
12. Huntsmen, Danimarka Özel Kuvvetleri
1326
13. Fransız Özel Kuvvetleri
1426
14. Peru Özel Kuvvetleri15. ROC, Tayvan Özel Kuvvetleri
1526
15. ROC, Tayvan Özel Kuvvetleri
1626
16. SEAL, ABD Deniz Komandoları
1826
18. Kore Özel Kuvvetleri
1926
19. Bordo Bereliler, Türk Özel Kuvvetleri
2026
20. Özel Kuvvetler, Çin
2126
21. Utti Jaeger Regiment, Finlandiya
2226
22. Kommando Spezialkräfte, Almanya
2326
23. HDF 34. Bercsényi László, Macaristan
2526
25. Kopassus, Endonezya
2626
26. Wojska Specjalne, Polonya
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