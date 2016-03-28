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Ülkelerin ordularındaki 26 özel birlik

28 Mart 2016 15:10

126

1. Norveç- MJK Özel Kuvvetleri

226

2. Fransa -GIGN

326

3- SAS, İngiltere

426

4. SAT Komandoları, Türkiye

526

5. Tanzanya Özel Kuvvetleri

626

6. Hollanda Özel Kuvvetleri

726

7. Shayetet 13, Israil Özel Kuvvetleri

826

8. Kampfschwimmer, Almanya Deniz Komandoları

926

9. Spetsnaz, Rus Özel Kuvvetleri

1026

10. Irak Özel Kuvvetleri

1126

11. Jagdkommando, Avusturya Özel Kuvvetleri

1226

12. Huntsmen, Danimarka Özel Kuvvetleri

1326

13. Fransız Özel Kuvvetleri

1426

14. Peru Özel Kuvvetleri15. ROC, Tayvan Özel Kuvvetleri

1526

15. ROC, Tayvan Özel Kuvvetleri

1626

16. SEAL, ABD Deniz Komandoları

1726

17. Delta Force, ABD

1826

18. Kore Özel Kuvvetleri

1926

19. Bordo Bereliler, Türk Özel Kuvvetleri

2026

20. Özel Kuvvetler, Çin

2126

21. Utti Jaeger Regiment, Finlandiya

2226

22. Kommando Spezialkräfte, Almanya

2326

23. HDF 34. Bercsényi László, Macaristan

2426

24. Garud, Hindistan

2526

25. Kopassus, Endonezya

2626

26. Wojska Specjalne, Polonya

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